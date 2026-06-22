Fındık bahçelerinde kokarca alarmı: Samuray arıları doğaya salındı

Giresun Valisi Mustafa Koç, burada yaptığı açıklamada, fındığın hem Giresun hem de Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu söyledi. İlde yaklaşık 1 milyon 500 bin dekar tarım arazisinin bulunduğunu dile getiren Koç, bunun 1 milyon 200 bin dekarının fındık bahçelerinden oluştuğunu ifade etti.