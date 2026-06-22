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Fındık bahçelerinde kokarca alarmı: Samuray arıları doğaya salındı

Giresun'da fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında Fındık Araştırma Enstitüsü'nde üretilen samuray arıları doğaya bırakılmaya başlandı. Yetkililer, ürün kayıplarını azaltmak ve verimliliği artırmak için biyolojik mücadelenin önemine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fındık bahçelerinde kokarca alarmı: Samuray arıları doğaya salındı

Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinden Giresun'da, son yıllarda ürün kayıplarına yol açan kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Fındık Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında üretilen samuray arıları, düzenlenen programla fındık bahçelerine salınmaya başlandı.

1 Samuray arıları kokarca ile mücadele edecek

Samuray arıları kokarca ile mücadele edecek

Giresun'da, Fındık Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında kahverengi kokarca zararlısına karşı üretilen samuray arıları doğaya salınmaya başlandı. Aksu Mahallesi'ndeki bir üreticinin fındık bahçesinde düzenlenen programda, enstitüde yetiştirilen samuray arılarının bir kısmı fındık alanlarına bırakıldı.

 

2 “Fındık Türkiye için stratejik bir ürün”

“Fındık Türkiye için stratejik bir ürün”

Giresun Valisi Mustafa Koç, burada yaptığı açıklamada, fındığın hem Giresun hem de Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu söyledi. İlde yaklaşık 1 milyon 500 bin dekar tarım arazisinin bulunduğunu dile getiren Koç, bunun 1 milyon 200 bin dekarının fındık bahçelerinden oluştuğunu ifade etti.

3 75 bin üretici için verimlilik hedefi

75 bin üretici için verimlilik hedefi

Koç, ilde ayrıca 75 bin kayıtlı üretici bulunduğunu aktararak, üretimde verimliliği artırmak ve ürün kayıplarını azaltmak için çeşitli mücadele yöntemlerinin uygulandığını kaydetti. Bunlardan bir tanesinin de samuray arısı olduğunu belirten Koç, biyolojik mücadelenin önemine dikkati çekti.
Etiketler
fındık kokarca samuray arısı tarım Giresun
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