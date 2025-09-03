Güneşin izi: Siverekli çiftçilerin domates hasadı hikayesi

Üretici Erdal vurgun ise ailecek bu işten geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Yıllardır domates ekiyoruz. Eskiden sadece yaş olarak satardık ama şimdi kurutarak daha fazla kazanç elde ediyoruz. Bu ürünün hem ülkemizde hem de yurtdışında değer görmesi bizi mutlu ediyor. Siverek'in adını dünyaya duyurmak bizim için gurur verici" diye konuştu.

Kuru domates üretimi, Siverek'te tarımsal çeşitliliğin artmasına katkı sağlarken, bölge çiftçileri de her yıl daha fazla alanda üretim yapmayı hedefliyor.