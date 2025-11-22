Güzelliğin sırrı bu meyvede saklı: Endüstri kurulması hedefleniyor

Sabun ağacının meyvesinde sabun etken maddesi bulunduğunu anlatan Özcan "Meyvenin kabuğunu soyup suyun içerisine attığımızda köpürüyor. Doğal bir temizlik ürünü diyebiliriz. Deterjan, şampuan, yer sil gibi ürünlerde kullanılabilir. Şu anda çok yaygın değil ancak ülkemizde bunun endüstrisi kurulacak. Biz de fidanları üretip vereceğiz ve böylece ülke ekonomisine katkıda bulunacağız" dedi.