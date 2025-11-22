Güzelliğin sırrı bu meyvede saklı: Endüstri kurulması hedefleniyor

Çevreci temizlik ürünlerinin yaygınlaştırılması amacıyla, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ülke ekonomisine kazandırma çalışmaları başlatılan Sabun Cevizi (Sapindus mukorossi) üretimi çalışmaları başarıya ulaştı.
Anavatanı Asya'nın tropikal ve alt tropikal bölgeleri olan, boyu 25 metreye kadar ulaşarak uzun yıllar yaşayabilen, meyvesi başta deterjan ve şampuan yapımında kullanılan sabun cevizi ağacının Adana Orman Bölge Müdürlüğü Ceyhan Orman fidanlığındaki üretim çalışmaları, beklenenin üzerinde başarı elde etti.
Sabun ceviz ağacının 5 yıldan sonra çiçek açmaya ve ürün vermeye başladığı biliniyor. Ancak, Ceyhan'a yetiştirilen ağaçlar 3 yılda meyve vermeye başladı.
Güzelleştirici etkisiyle çil ve lekeleri hafifletmesiyle bilinen ve Çinli köylülerin geleneksel sabun yapımında kullandığı bu ağacın dermatolojik açıdan birçok faydası bulunuyor. Bu ağacın fidanlarının artık Türkiye’de de üretilmeye başlandığı belirtiliyor.
Üretimle birlikte ilerleyen süreçte endüstrisi kurulması hedeflenen proje ile ilgili Ceyhan Orman Fidanlık Şefliği İşletme Şefi Sema Özcan bilgi verdi.
Özcan, "Burası Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı Adana Ceyhan Orman Fidanlığı. Burada yaklaşık 250 sabun ağacımız bulunuyor. Bu ağaçlar 2019 yılında dikildi. Üçüncü yıldan itibaren meyve vermeye başladılar. Ülkemizi yeşillendirmenin yanı sıra, bu şekilde sanayiye de ürünler yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Sabun ağacının meyvesinde sabun etken maddesi bulunduğunu anlatan Özcan "Meyvenin kabuğunu soyup suyun içerisine attığımızda köpürüyor. Doğal bir temizlik ürünü diyebiliriz. Deterjan, şampuan, yer sil gibi ürünlerde kullanılabilir. Şu anda çok yaygın değil ancak ülkemizde bunun endüstrisi kurulacak. Biz de fidanları üretip vereceğiz ve böylece ülke ekonomisine katkıda bulunacağız" dedi.