Kış aylarında tüketilecek en iyi balıklar: Hangi türler öne çıkıyor?

İzmir’in Foça ilçesindeki balık halinde kış sezonunun başlamasıyla hareketlilik arttı ve tezgahlarda çeşitlilik göze çarpmaya başladı. Esnaf, özellikle sardalya ve uskumrunun tercih edildiğini, Ege’ye özgü türlerde de bolluk yaşandığını aktarırken, kasım ayında tüketilmesi önerilen balıklara ilişkin vatandaşlara tavsiyelerde bulunuyor.
1 Kış aylarında hangi balıklar tercih edilmeli?
Foça Balık Hali'nde 30 yıldır tezgah sahibi olan İbrahim Göl, kışa girerken hangi balıkların tercih edilmesi gerektiğine dair değerlendirmelerde bulundu.
Kasım ayının deniz ürünleri açısından verimli geçtiğini belirten Göl, sağlık açısından sardalya ve uskumrunun tam mevsimi olduğunu vurguladı.
2 Bu dönemde tüketilmesi gereken ürünleri sıraladı
İbrahim Göl, öl, "Kasım ayında sardalya ve uskumru, B12 vitamini ve Omega yağ asitleri açısından çok zengindir, bu dönemde mutlaka tüketilmeli. Ayrıca 'Ceran' dediğimiz kefal türü lezzetlidir. Özellikle göç balığı olan orijinal Foça çipurası şu an en lezzetli döneminde. Kasım çipurası ve dil balığı bu mevsimde yumurtalı olur, lezzetine doyum olmaz. Ahtapot sezonumuz da açıldı" dedi.
3 "Normal şartlarda palamut bu mevsimin balığıdır ama..."
Foça kıyılarında palamut eksikliği olduğunu ifade eden Göl, "Normal şartlarda palamut bu mevsimin balığıdır ama bu sene ne yazık ki yok. Palamutun yerini bu yıl tekir barbun ve çipura dolduruyor. Denizlerimiz özellikle tekir barbun konusunda cömert davranıyor" şeklinde konuştu.
4 "Tür çeşitliliği tezgahlara yansıdı"
Foça Balık Hali'nde balık satışı yapan Ata Gapulcano ise Ege Bölgesi'ndeki tür çeşitliliğinin tezgahlara yansıdığını belirtti.
5 Olta balığı türlerinde bolluk var
Kıraça, sargoz, deniz levreği, sinarit ve istavrit gibi "olta balığı" türlerinin bolluğuna dikkat çeken Gapulcano, balıkların tazeliğini "cam gibi" ifadesiyle niteledi.
6 "Vatandaşın kesesine uygun olması için kampanyalar yapıyoruz"
Gapulcano, vatandaşın alım gücünü desteklemek amacıyla fiyatlarda kampanya yaptıklarının da altını çizerek, "Şu anda Ege bölgesinde çeşitlerimiz çok bol. Vatandaşın kesesine uygun olması için kampanyalar yapıyoruz.
Örneğin, barbunun kilosu kasa alımlarında 5 kilogramı ortalama 200 liraya geliyor. Ancak daha özel, seçmece ve iri barbun isteyen müşterilerimiz için fiyatlar boyutuna göre 700 liraya kadar çıkabiliyor. Dil balığını 500 liradan, deniz çipurasını ise 600 liradan vatandaşımıza sunuyoruz. Amacımız her bütçeye uygun taze balık sunabilmek." diye belirtti.