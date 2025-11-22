Doğal gaz depolama kapasitesi açıklandı: Bakan Bayraktar’dan 'kışa hazırız' mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesini 1,7 milyar metreküpe çıkardıklarını kaydetti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, depolama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığının altını çizerek, Türkiye'nin kışa hazır olduğuna vurgu yaptı.

"Kışa hazırız"

Bakan Alparslan Bayraktar, Tuz Gölü ve Silivri tesisleriyle birlikte 6,3 milyar metreküplük toplam depolama kapasitesine ulaşıldığını ifade ederek, çalışmaların süreceğini ifade etti:

"Türkiye’nin enerji altyapısına güç katan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisimizin kapasitesini 1,7 milyar metreküpe çıkardık.

Tuz Gölü ve Silivri tesislerimizle birlikte bugün 6,3 milyar metreküplük toplam depolama kapasitesine ulaşmış durumdayız. Depolama tesislerimizde %100 doluluk oranıyla kışa hazırız.

Güçlü altyapımızla vatandaşlarımıza kesintisiz enerji arzı sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."