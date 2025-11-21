Hisseler yükselince dünyanın en zengin 3. kişisi oldu

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in hisseleri, güçlü üçüncü çeyrek sonuçları ve yeni Gemini 3 yapay zekâ modelinin tanıtılmasıyla yaklaşık yüzde 6 yükseldi. Hisselerdeki bu artış, Google’ın kurucularından Larry Page’in servetini milyarlarca dolar artırarak onu dünyanın en zengin üçüncü kişisi konumuna taşıdı. Böylece Page, Forbes’un Milyarderler Listesi’nde üçüncü sıraya yerleşti.

Focus Online'da yer alan habere göre; Google tarafından geliştirilen ve şirketin en akıllı modeli olarak kabul edilen yeni yapay zeka modeli Gemini 3'ün başarısı, yalnızca Alphabet'in hisse senedi fiyatının yükselmesine değil, aynı zamanda Larry Page'in net değerinin de 7,6 milyar dolar (yaklaşık 6,6 milyar Euro) artmasına yol açtı.

Google'ın kurucuları 27 yaşında multimilyarder oldu



Page ve Sergey Brin, Google'ı 1998 yılında bir garajda kurdu ve şirket 2004 yılında halka açıldığında 27 yaşında multimilyarder oldu. O dönemde Alphabet'in piyasa değeri 23 milyar dolardı. Bugün ise 3,53 trilyon dolarlık (yaklaşık 3 trilyon Euro) piyasa değeriyle dünyanın dördüncü büyük şirketidir.