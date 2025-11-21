SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR) temettü tarihi ne zaman? (2025)

Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1710378 TL, net 0,1453820 TL temettü açıklamıştı. Her bir taksit net 0,0726910 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Kasım, ödeme tarihi 26 Kasım... İkinci taksit ödemeleri ise Aralık ayında yapılacak.

Şirket bu yıl yönetim kurulunun temettü teklifini şu açıklamayla duyurmuştu:

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

a) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 9.920.203 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, 2024 yılında Bağış yapılmadığı, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak 9.920.203 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

b) Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" bulunmadığı, 226.632.631,34 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" tutarına ulaşılmış olması nedeni ile "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmadığı, 226.632.631,34 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" bulunduğu anlaşıldığından,

- Kar dağıtımında 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tabloların esas alınarak, dağıtılabilir dönem net karının %100'ü oranına tekabül eden 9.920.203 TL kar payı dağıtılması,

- Kar dağıtımından sonra Yasal Kayıtlarda kalan 216.712.428,34 TL'nin ise geçmiş yıl karlarında muhasebeleştirilmesine,

- Kar payının iki eşit taksit halinde ödenmesine ve dağıtım tarihlerinin Şirketimizin nakit akışına göre kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihlerin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile duyurulmasına,

Bu kapsamdaki uygulamanın Şirketimizin 28/04/2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

