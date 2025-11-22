Eski cezaevini fabrikaya çevirdi, ihracata başladı

İstanbul'da yaşayan Kayserili iş insanı Sait Dinç, memleketi Yahyalı'da 3 yıl önce kapanan cezaevini belediyenin desteğiyle tekstil fabrikasına dönüştürdü. Fabrikada 100 kadın çalışan istihdam edildi.
1 İhracat yapmaya başladı
41 yıl önce ailesiyle İstanbul'a giderek tekstil sektöründe çalışmaya başlayan Sait Dinç, bir süre sonra ihracat yapmaya başladı.
2 Eski cezaevini ihaleyle aldı
Dinç, 3 yıl önce memleketi Yahyalı'ya hizmet etmek için belediyenin eski cezaevi yerine yaptığı alanı ihaleyle tekstil fabrikasına çevirdi.
4 Hedef 200 çalışan
İşe ilk başta 20 kişiyle başladıklarını ifade eden Sait Dinç, yakın zamanda 200 kişiye çıkmayı hedeflediklerini de dile getirdi:
"Sektöre İstanbul'da devam ederken 'Doğduğumuz, büyüdüğümüz yere desteğimiz olsun.' dedik ve buraya geldik. 'Personel bulabilir miyiz, çalışabilir mi, verim alabilir miyiz?" diye tereddütlerimiz vardı. Bunlar, önemliydi bizim için. Şu anda çok şükür 3. yılımızı doldurduk. Farklı atölyeler de açmıştık. Tekstil durgun ama biz iyiyiz elhamdülillah çünkü burada verim alıyoruz. Yahyalı'ya faydamız var. Kadınlar, Halk Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerinin ardından sertifikalarını alıp bize geliyor. İşi bilen personel çalışmaya başladı. Biz, bu verimi alacağımızı da bilmiyorduk. Sağ olsun Başkan'ın desteğiyle burayı açtık."
5 Kurumlara pantolon, tişört ve kaban yapıyorlar
Dinç, kurumlara pantolon, tişört ve kaban gibi birçok ürün yaptıklarını belirterek, daha fazla atölye açarak ilçeye katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.
6 Mülkiyeti belediye tarafından alınmıştı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise mülkiyeti belediye tarafından alınan alanın ilçe halkına hizmet etme doğrultusunda inşasını yaptıklarını anlattı.
7 Yaklaşık 1600 metrekare kapalı alana sahip
Çalışanların yüzde 98'ini kadınların oluşturduğunu vurgulayan Öztürk, "Bulunduğumuz yer çelik konsolla yapılmış, yaklaşık 1600 metrekare kapalı alana sahip." ifadelerini de kullandı.
8 Halk Eğitim Merkezi'nden eğitim alacaklar
Fabrikada çalışan kadınların ev ekonomisine katkı sağladığına dikkati çeken Öztürk, yeni alınacak çalışanların da Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldığını sözlerine ekledi.