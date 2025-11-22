Eski cezaevini fabrikaya çevirdi, ihracata başladı

İşe ilk başta 20 kişiyle başladıklarını ifade eden Sait Dinç, yakın zamanda 200 kişiye çıkmayı hedeflediklerini de dile getirdi:

"Sektöre İstanbul'da devam ederken 'Doğduğumuz, büyüdüğümüz yere desteğimiz olsun.' dedik ve buraya geldik. 'Personel bulabilir miyiz, çalışabilir mi, verim alabilir miyiz?" diye tereddütlerimiz vardı. Bunlar, önemliydi bizim için. Şu anda çok şükür 3. yılımızı doldurduk. Farklı atölyeler de açmıştık. Tekstil durgun ama biz iyiyiz elhamdülillah çünkü burada verim alıyoruz. Yahyalı'ya faydamız var. Kadınlar, Halk Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerinin ardından sertifikalarını alıp bize geliyor. İşi bilen personel çalışmaya başladı. Biz, bu verimi alacağımızı da bilmiyorduk. Sağ olsun Başkan'ın desteğiyle burayı açtık."