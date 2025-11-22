ARA
DOLAR
42,44
0,17%
DOLAR
EURO
48,94
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
5547,99
-0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
10922,86
-0,52%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Eski cezaevini fabrikaya çevirdi, ihracata başladı

İş insanı Sait Dinç, Kayseri'de bulunan eski bir cezaevini belediyenin de desteğiyle tekstil fabrikasına çevirdi.


Son Güncellenme:
Eski cezaevini fabrikaya çevirdi, ihracata başladı

İstanbul'da yaşayan Kayserili iş insanı Sait Dinç, memleketi Yahyalı'da 3 yıl önce kapanan cezaevini belediyenin desteğiyle tekstil fabrikasına dönüştürdü. Fabrikada 100 kadın çalışan istihdam edildi.

 

 

1 İhracat yapmaya başladı

İhracat yapmaya başladı

41 yıl önce ailesiyle İstanbul'a giderek tekstil sektöründe çalışmaya başlayan Sait Dinç, bir süre sonra ihracat yapmaya başladı.

2 Eski cezaevini ihaleyle aldı

Eski cezaevini ihaleyle aldı

Dinç, 3 yıl önce memleketi Yahyalı'ya hizmet etmek için belediyenin eski cezaevi yerine yaptığı alanı ihaleyle tekstil fabrikasına çevirdi.

3 100 kadına istihdam sağlandı

100 kadına istihdam sağlandı

Dinç, fabrikada 100 kadına da istihdam sağladı.

4 Hedef 200 çalışan

Hedef 200 çalışan

İşe ilk başta 20 kişiyle başladıklarını ifade eden Sait Dinç, yakın zamanda 200 kişiye çıkmayı hedeflediklerini de dile getirdi:

"Sektöre İstanbul'da devam ederken 'Doğduğumuz, büyüdüğümüz yere desteğimiz olsun.' dedik ve buraya geldik. 'Personel bulabilir miyiz, çalışabilir mi, verim alabilir miyiz?" diye tereddütlerimiz vardı. Bunlar, önemliydi bizim için. Şu anda çok şükür 3. yılımızı doldurduk. Farklı atölyeler de açmıştık. Tekstil durgun ama biz iyiyiz elhamdülillah çünkü burada verim alıyoruz. Yahyalı'ya faydamız var. Kadınlar, Halk Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerinin ardından sertifikalarını alıp bize geliyor. İşi bilen personel çalışmaya başladı. Biz, bu verimi alacağımızı da bilmiyorduk. Sağ olsun Başkan'ın desteğiyle burayı açtık."

5 Kurumlara pantolon, tişört ve kaban yapıyorlar

Kurumlara pantolon, tişört ve kaban yapıyorlar

Dinç, kurumlara pantolon, tişört ve kaban gibi birçok ürün yaptıklarını belirterek, daha fazla atölye açarak ilçeye katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

6 Mülkiyeti belediye tarafından alınmıştı

Mülkiyeti belediye tarafından alınmıştı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise mülkiyeti belediye tarafından alınan alanın ilçe halkına hizmet etme doğrultusunda inşasını yaptıklarını anlattı.

 

7 Yaklaşık 1600 metrekare kapalı alana sahip

Yaklaşık 1600 metrekare kapalı alana sahip

Çalışanların yüzde 98'ini kadınların oluşturduğunu vurgulayan Öztürk, "Bulunduğumuz yer çelik konsolla yapılmış, yaklaşık 1600 metrekare kapalı alana sahip." ifadelerini de kullandı.

 

8 Halk Eğitim Merkezi'nden eğitim alacaklar

Halk Eğitim Merkezi'nden eğitim alacaklar

Fabrikada çalışan kadınların ev ekonomisine katkı sağladığına dikkati çeken Öztürk, yeni alınacak çalışanların da Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldığını sözlerine ekledi.

 
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL