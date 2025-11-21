Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 101

Gimat Mağazacılık'tan yapılan açıklamaya göre şirket yüzde 101,07238 oranından bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.11.2025 tarihli kararı kapsamında, 2.500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 149.200.000 TL olan sermayemizin tamamı Özkaynaklar altında yer alan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar" hesabından karşılanmak suretiyle 150.800.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan bedelsiz sermaye artırımı başvuru dosyası 21.11.2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 150.800.000 adet, 1 TL nominal değerli nama yazılı payların mevcut ortaklara, sahip oldukları paylar oranında bedelsiz olarak dağıtılması öngörülmektedir.

Ayrıca bedelsiz sermaye artırımına bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı da başvuru kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir.

