Kamyonlarla getiriliyor, yer altında saklanıyor

Bölgedeki depoların yaklaşık 2 milyon 500 bin ton patatesin muhafazasına imkan sunduğunu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Nevşehir patates üretiminde ülke genelinde yedinci sırada olmasına rağmen üs bölgesi olarak ilk sıradadır. Türkiye'nin her tarafında ekim yapılır ama muhafaza kaya depolarda olduğu için Nevşehir'e getirilir. Kaya depolar uzun süre boyunca patatesi sağlıklı ve taze tuttuğu için üreticilerimiz depoları tercih etmektedir. Yıllar öncesine ait volkanik tüf kayalar hem turizme hem de tarıma hizmet ediyor. Bu yönden de il olarak şanslı bir merkez olduğumuzu düşünüyoruz. Patates milli bir servettir. Burada saklama ömrü uzun olduğu için bu kaya depoların ülke ve çiftçilerimiz için çok büyük önemi vardır."