Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (14 Ekim)

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bu yıl temettü dağıtan şirketler arasında. Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına net 4,9375000 TL temettü açıklamıştı. Net 1,9375 TL olan üçüncü taksit bu ay ödeniyor. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Ekim, ödeme tarihi ise 16 Ekim 2025. Şirket şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

18.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan temettü dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır. Söz konusu Genel Kurul Toplantısı'nda, 2024 yılı temettü ödemesinin birinci taksiti olan 600.000.000 TL'nin 25.04.2025 tarihinde ödenmesine, 2. ve 3. taksitlere ilişkin tutarların ve ödeme tarihlerinin daha sonra belirlenerek kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

18.06.2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2024 yılı temettü ödemesinin ikinci taksiti olan 600.000.000 TL 09.07.2025 tarihinde ödenmiştir.

Bu defa Yönetim Kurulunun 24.09.2025 tarihli toplantısında 2024 yılı temettü ödemesinin 775.000.000 TL tutarındaki üçüncü ve son taksitinin ödeme tarihi 14.10.2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.