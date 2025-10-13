Fiat Grande Panda Türkiye'de: Fiyatı ve özellikleri belli oldu

Lansman etkinliğinde duyurulan fiyata göre, Fiat Grande Panda'nın elektrikli versiyonu La Prima paketiyle 1 milyon 399 bin 900 TL lansman özel fiyatıyla satışa sunulacak. Bu fiyat, Grande Panda'yı Citroen e-C3 gibi modellerin ardından Türkiye'deki en uygun fiyatlı elektrikli araçlardan biri yapıyor. Hibrit versiyonun ise ilerleyen dönemde Türkiye pazarına sunulması bekleniyor.
3,99 metre uzunluğuyla kompakt yapısını koruyan Grande Panda, beş yolcuya konforlu bir yolculuk vadediyor. Tasarımında nostalji ve geleceği harmanlayan araç, kapılardaki 3D “PANDA” kabartmaları ve C sütunundaki modern Fiat logosu gibi detaylarla öne çıkıyor.
Fiat'ın “No Grey” felsefesine uygun olarak, araç gri dış renk seçeneği olmadan, markanın enerjik DNA'sını yansıtan yedi canlı gövde rengiyle satışa sunulacak.
Modelin en çarpıcı tasarım unsuru, üst ızgaradan farlara uzanan PXL LED far tasarımı. Bu piksel düzeni, 1980'lerin retro video oyunlarından esinlenirken, aynı zamanda Fiat'ın simgesel Lingotto binasının siluetini de anımsatıyor.
Güç ve menzil: Elektrikli versiyonun performansı
Tamamen elektrikli Grande Panda, 44 kWh batarya kapasitesi ve 83 kW (113 HP) gücünde bir elektrik motoruna sahip. Bu kombinasyon, 320 kilometre (WLTP) menzil sunarak aracı hem günlük şehir içi hem de kısa mesafe seyahatleri için ideal bir alternatif olarak konumlandırıyor.
Performans açısından, araç azami 132 km/s hıza ulaşabilirken, 0’dan 100 km/s hızlanmasını 11 saniyede tamamlıyor. Şarj süreçleri ise oldukça esnek:
Ön tarafta bulunan entegre AC şarj kablosu ile 7 kW güçle dolum süresi (%20'den %80'e) 4 saat 20 dakika.
Hibrit seçenek ve teknolojik donanım
Daha sonra gelecek olan hibrit versiyonda ise 1.2 litrelik 3 silindirli turbo motor (100 HP), 48 volt lityum-iyon batarya ve 21 kW e-motor kombinasyonu görev yapıyor.
Bu sistem, 6 ileri çift kavramalı eDCT şanzıman ile entegre çalışarak özellikle düşük hız ve kalkış anlarında elektrik desteği sunuyor ve sürüş konforunu artırıyor.
Elektrikli modeller La Prima paketiyle sunulurken, hibrit versiyonlar POP, ICON ve La Prima olmak üzere üç farklı donanım seviyesine sahip olacak. Giriş seviyesi POP paketinde bile ADAS sürücü destek sistemleri, otomatik eDCT şanzıman, elektrikli park freni ve 10 inç dijital gösterge standart olarak yer alıyor. Ayrıca, NFC tabanlı Autolaunch sistemi sayesinde telefon yerleştirildiğinde uygulamalara otomatik ve hızlı erişim sağlanıyor.