Fiat Grande Panda Türkiye'de: Fiyatı ve özellikleri belli oldu

Hibrit seçenek ve teknolojik donanım

Daha sonra gelecek olan hibrit versiyonda ise 1.2 litrelik 3 silindirli turbo motor (100 HP), 48 volt lityum-iyon batarya ve 21 kW e-motor kombinasyonu görev yapıyor.

Bu sistem, 6 ileri çift kavramalı eDCT şanzıman ile entegre çalışarak özellikle düşük hız ve kalkış anlarında elektrik desteği sunuyor ve sürüş konforunu artırıyor.

Elektrikli modeller La Prima paketiyle sunulurken, hibrit versiyonlar POP, ICON ve La Prima olmak üzere üç farklı donanım seviyesine sahip olacak. Giriş seviyesi POP paketinde bile ADAS sürücü destek sistemleri, otomatik eDCT şanzıman, elektrikli park freni ve 10 inç dijital gösterge standart olarak yer alıyor. Ayrıca, NFC tabanlı Autolaunch sistemi sayesinde telefon yerleştirildiğinde uygulamalara otomatik ve hızlı erişim sağlanıyor.