Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) ve Ldr Turizm A.Ş. (LIDER) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0214723 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0214723 TL (Şirketin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olması nedeniyle gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 5,799 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
LDR Turizm A.Ş. (LIDER)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,1426024 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,1212120 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 332,857 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)