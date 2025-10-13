ARA
  • Borsa İstanbul'dan 3 hissedeki işlemleri sebebiyle 1 kişi için tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan 3 hissedeki işlemleri sebebiyle 1 kişi için tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a yatırımcı bazında tedbir uygulanması hakkında açıklama yapıldı.


Son Güncellenme:
Borsa İstanbul'dan 3 hissedeki işlemleri sebebiyle 1 kişi için tedbir kararı

Borsa İstanbul'da KAP'a yapılan bildirimde "Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Borsamız Pay Piyasası'nda işlem gören varantlarda, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 14/10/2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır" denildi.

Borsa İstanbul'un açıklamasında işlemlere konu olan ilgili şirketler bölümünde Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS), Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) yer aldı. Açıklama için tıklayın
 

