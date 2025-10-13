Yüzde 400 bedelsiz onayı almıştı: Tarih belli oldu

LDR Turizm'den bugün KAP'a yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 15 Ekim olacak. Şirketten yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 265.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 165.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %400 oranında artış ile 660.000.000 TL artırılarak 825.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") 08.07.2025 tarihinde yapılan başvurunun onaylandığı 09.10.2025 tarih ve 2025/53 numaralı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.

SPK tarafından onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 15.10.2025 olarak belirlenmiştir.

