Kuraklığa meydan okuyan bitki: Sorgum

Sorgumu, mısıra alternatif olarak bölgeye entegre etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Gönülal, "Bu bitkinin birçok özelliği var. Kuraklığa toleransı iyi, birkaç defa biçilebilen, kardeşlenme yapabilen bir bitki. Mesela mısıra 15 gün su vermezseniz strese giriyor. Büyümesini durduruyor. Sorgum ise büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Susuzluğa mısırdan çok daha iyi tepkisi olan bir bitki"

Gönülal, tüm çalışmaların merkezine suyu koyduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İklim değişikliğinden dolayı su, bizim için önemli bir kriter. Çalışmalarımızda hem mısırı hem de sorgumu aynı şartlarda ektik. İki bitkiye de hem normal hem de yüzde 50 azaltarak su verdik. Normal su şartlarında verimleri birbirine yakın oldu. Yaklaşık 9 ton civarında verim aldık. Suyu yüzde 50 düşürdüğümüzde mısırın çok sert bir düşüş yaşadığını, 5 tona düştüğünü, sorgumun 7 tonlarda kaldığını gördük yani susuzluğa mısırdan çok daha iyi tepkisi olan bir bitki."