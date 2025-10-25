ARA
Mevsimin en uygun fiyatlı meyvesi oldu: Kilosu 8 TL'ye düştü

Türkiye’nin önde gelen üretim bölgelerinden Adana’da mandalina hasadı sürerken, bahçe satış fiyatları gerilemeye başladı. Kilogramı 15 TL’den satılan ürünün fiyatı 8 TL’ye kadar indi.


Çukurova’da birçok üründe hasat devam ederken, sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez meyvesi mandalina bu yıl yüksek verimle üreticiyi memnun etti. Dalında 15 TL’ye kadar alıcı bulan mandalinanın fiyatı son günlerde 8 TL seviyelerine gerileyerek sezonun en uygun fiyatlı meyveleri arasında yerini aldı.

Adana'nın Kozan ilçesi Bucak bölgesinde hasat tüm hızıyla sürüyor.

İşçiler sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun mesailerine başlıyor.

Bu yıl kuraklık ve don nedeniyle portakal ile limonda rekolte düştü. Ancak, mandalinanın verimi hem üreticinin hem de narenciye işçilerinin yüzünü güldürdü.

Hasatta çalışan tarım işçilerinden Meryem Durmuş "Sabah 6'da mesaimiz başlıyor, 8 saat boyunca hasat yapıyoruz. Bu yıl mandalina hasadı çok güzel geçti. Don vurduğu için işsiz kalırız diye korktuk ama Rabbim rızkımızı verdi" dedi.

10 dönümlük bahçede hasat yapan Mehmet Kopçak, mandalinan ilk hasadına 15 TL'den başladıklarını, şu anda ise fiyatın 8 TL'ye düştüğünü anlattı.

Kopçak, "Rekolte güzel ama diğer narenciye ürünleri, özellikle limon ve portakal, bu yıl çok az. Bucak bölgesi Adana'da portakal denilince akla gelen, tescilli lezzetleriyle bilinen önemli bir üretim merkezi. Mandalina ise bölgeye özgü aromasıyla yoğun talep görüyor. 20 kişiyle bahçede 580 kasa hasat yaptık. Ancak mandalina dalında 8 TL'ye düşünce tüccarlar kesim yaptırmakta zorlanıyor, biz de iş bulmakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Tarım işçisi Ayşe Kocakaplan da, "580 kasa doldurduk, soğuktan dolayı ürün olmaz diye düşünüyorduk ama çok güzel mandalina oldu" ifadelerini kullandı.
 
