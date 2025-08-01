Sürüsüne kurtlar dadanınca ilginç bir çözüm buldu

Bozhüyük Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi 51 yaşındaki Kamile Kıvrak, eşi ve oğluyla birlikte yaylada otlattığı 200 küçükbaş hayvanla geçimini sağlıyor. Kıvrak, zaman zaman sürüsünün kaybolması ve kurt saldırıları nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor. İşte anlattıkları:
1 AKLINA DRONE FİKRİ GELDİ
İHA'nın haberine göre bu sorunlara çözüm ararken aklına drone fikri geldi. Kıvrak, yayladaki kurtları gözlemleyip sürüsünü güvenli bölgelere yönlendirerek otlatıyor.
2 İNTERNETTEN ÖĞRENDİM
Kıvrak, drone kullanmayı öğrenme amacının sürüsünü takip etmek olduğunu, en büyük sorunun ise sürüsüne saldıran kurtlar olduğunu söylüyor. Kıvrak, "Dron kullanmayı internetten bakarak öğrendim. Çok kolaylık sağlıyor. Onları uzaklaştıklarında çevirebiliyorum. Kurtlardan korumak için de kullanıyorum çünkü artık yanımıza kadar geliyorlar. Bazı keçilerimizi yiyorlar bazılarını da yaralıyorlar. Kamerada görüyorum ama yakalayamıyoruz tabi" dedi.
3 BABA MESLEĞİ
Şimdi yeni hedef gece görüşlü drone almak. Kadın çoban teknolojinin faydalarından yararlanmaya devam edeceğini belirterek, "Benden sonra çocuklarım da devam edecekler diye düşünüyorum. Bana atamdan kaldı, benden de çocuklarıma kalacak" diye konuştu.
Kıvrak, evinden sürüsü için geldiği yaklaşık 20 kilometrelik yolun ise çok kötü olduğunu söylüyor. Kamile Kıvrak'ın eşi Ahmet Kıvrak ise kurt saldırılarından dolayı sürüden şuana kadar 100'e yakın hayvanının telef olduğunu, kendisinin de drone uçurmayı öğreneceğini söyledi.