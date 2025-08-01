Sürüsüne kurtlar dadanınca ilginç bir çözüm buldu

Kıvrak, drone kullanmayı öğrenme amacının sürüsünü takip etmek olduğunu, en büyük sorunun ise sürüsüne saldıran kurtlar olduğunu söylüyor. Kıvrak, "Dron kullanmayı internetten bakarak öğrendim. Çok kolaylık sağlıyor. Onları uzaklaştıklarında çevirebiliyorum. Kurtlardan korumak için de kullanıyorum çünkü artık yanımıza kadar geliyorlar. Bazı keçilerimizi yiyorlar bazılarını da yaralıyorlar. Kamerada görüyorum ama yakalayamıyoruz tabi" dedi.