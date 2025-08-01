Kont Dracula'nın esir edildiği kale gün yüzüne çıkıyor

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, tarihe ve sinemaya ilham kaynağı olan Kont Dracula’nın bir dönem esir edildiği Tokat Kalesi’nde yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Restorasyon uygulama çalışmaları kapsamında kaleyi ziyaret eden Başkan Yazıcıoğlu, zorlu bir yürüyüşle kalenin iç kısmına ulaşarak, efsanevi karakter Vlad Tepeş’in (Kont Dracula) esaret günlerini geçirdiği mahzenlere indi. Yazıcıoğlu’nun incelemelerinde teknik ekipler de eşlik ederken, kalenin tarihî dokusunun korunarak ziyarete açılması için titizlikle çalışıldığı kaydedildi.

"Tarihe meraklı gezgincilerimizi bekliyoruz"

Tarihi yapının Tokat turizmine kazandırılması için büyük önem taşıdığını vurgulayan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Burası tarihe ve birçok olaya tanıklık etmiş. Dracula’nın izini taşıyan bu kale, sadece tarihî bir yapı değil, aynı zamanda şehrimize ciddi bir turizm potansiyeli sunan bir mirastır. Yapılan restorasyonlarla birlikte kale gün yüzüne çıkacak. Restorasyon tamamlandıktan sonda Tokat’a katma değer kazandıracak. Osmanlı, Bizans ve Roma gibi birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmış. Tarih, gastronomi ve kültüre meraklı gezgincilerimizi Tokat’a bekliyoruz" dedi.