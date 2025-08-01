Selçuklu Mezarlığı'nda gün yüzüne çıkarıldı

Ortaçağ Dönemine ait Anadolu'nun en büyük Türk İslam mezarlığından biri olan ve yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alanı kaplayan Gevaş Selçuklu Mezarlığı'nda bugüne dek tespit edilen mezar taşlarının sayısı bini buluyor. Birçoğu 14. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen mezarlıktaki mezar taşları ise Ahlat mezar taşlarından farklı olarak ‘beyaz kalker' taşından yapıldı.
1 RESTORE ÇALIŞMALARI 2022'DE BAŞLADI
Türk tarihi ve sanatı açısından büyük bir öneme sahip olan mezarlıkta bulunan şahide ve sandukaların tüm yönleriyle gün yüzüne çıkarılması ve hak ettiği değere kavuşturulması amacıyla 2022 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı.
2 "GELECEĞE MİRAS PROJESİ"
Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına alınan çalışmalar, Van Müzesi başkanlığında ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Çalış'ın bilimsel danışmanlığında yürütülüyor. Bu yıl gün yüzüne çıkarılan 6 mezarın üzerindeki kitabeler, akademik ekip tarafından incelenmeye alındı. Yazı ve süslemeleriyle dikkat çeken bu mezar taşları, bölgenin tarihi ve kültürel mirasına ışık tutmaya devam ediyor.
3 YAKLAŞIK 50 MEZAR TAŞINA MÜDAHALE EDİLDİ
Konuya ilişkin konuşan Van YYÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Çalış, çalışma alanının ‘Geleceğe Miras' projesine dahil edilmesiyle birlikte kapasitesinin artırıldığını belirtti. Çalış ayrıca bu yıl çalışmalara hızlı başladıklarını ve yaklaşık 50 adet mezar taşına müdahale edildiğini ifade etti.
4 750 YIL SONRA GÜN IŞIĞI GÖRDÜLER
Çalış, "Bunlardan 40 mezar taşının zemin blokaj işlemleri yapılırken, yaklaşık 10 taşın da liken temizliği yapıldı. Bu taşlar arasında 6 adet taş tamamıyla toprak altındayken gün yüzüne çıkarıldı. Yani daha önce pafta numarası olmayan, herhangi bir yerde göremeyeceğiniz bu taşlar, ilk defa 750 yıl sonra kelimenin tam anlamıyla gün ışığı görmüştür ve şu anda onlarla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.
5 180 MEZAR TAŞININ ZEMİN BLOKAJI YAPILDI
Çalış sözlerine şöyle devam etti:
"Tüm süreç içerisinde yapılan çalışmalara baktığımızda, 180 mezar taşının zemin blokajı yapılmıştır. Bunların dışında 85 taşın liken temizliği yapılmış, 15 taşın kırık parçaları birleştirilerek tümleme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve 25 taşın da toprak altındayken gün yüzüne çıkarıldığı söylenebilir" dedi.
6 ÇEVRE DÜZENLEMESİ BİRKAÇ AY İÇİNDE TAMAMLANACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Müzeler Genel Müdürlüğü'nün destekleri ve Van Valiliği'nin organizasyonuyla, alanda büyük ölçüde bir çevre düzenlemesi yapıldığını dile getiren Çalış, çevre düzenlemesinin yaklaşık olarak birkaç ay içerisinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.
7 HALİME HATUN KÜMBETİ KADINA VERİLEN DEĞERİ GÖSTERİYOR
Halime Hatun Kümbeti'nin de yer aldığı tarihi mezarlıkta kadınlara verilen değerin bir kez daha ortaya konulduğunu ifade eden Çalış, "Halime Hatun Kümbeti, 1335 tarihinde Melik İzzettin tarafından kızı için yaptırılmış olan bir kümbettir. Selçuklu üslubunun bir şaheseri olduğunu söylemek mümkündür. Aslında şöyle bir durum da söz konusudur: Bu mezarlıkta Halime Hatun Kümbeti'nin bulunması, o dönemde Anadolu'nun kadına verdiği değeri göstermesi açısından da önemlidir" diye konuştu.