Selçuklu Mezarlığı'nda gün yüzüne çıkarıldı

Halime Hatun Kümbeti'nin de yer aldığı tarihi mezarlıkta kadınlara verilen değerin bir kez daha ortaya konulduğunu ifade eden Çalış, "Halime Hatun Kümbeti, 1335 tarihinde Melik İzzettin tarafından kızı için yaptırılmış olan bir kümbettir. Selçuklu üslubunun bir şaheseri olduğunu söylemek mümkündür. Aslında şöyle bir durum da söz konusudur: Bu mezarlıkta Halime Hatun Kümbeti'nin bulunması, o dönemde Anadolu'nun kadına verdiği değeri göstermesi açısından da önemlidir" diye konuştu.