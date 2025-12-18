Tarihi su değirmenleri onarıldı, mısır yeniden öğütülüyor

Giresun’un Yavuzkemal Beldesi’nde yer alan tarihi su değirmenleri, belediyenin yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete girdi.
Yöre halkı, hakçı ya da değirmencinin bulunmadığı değirmenlere kendi imkanlarıyla gelerek mısır, öğütüyor. Öğütülen ürünler hem evlerde tüketiliyor hem de gurbette yaşayan çocuklara gönderiliyor.
Beldede yaşayan Elmas Dağ, değirmenlerin geçmişte çok daha yoğun kullanıldığını belirterek "Ben burada doğup büyüdüm. Eskiden bu değirmenlerde çok yoğunluk olurdu, mısır çok ekilirdi, ekmek yapılırdı. Şimdi eskisi gibi değil. İnsanlar azaldı, üretim de azaldı." dedi.
Torunlarının ve çocuklarının memleketlerde yaşamadığını kaydeden Dağ, "Kimi İstanbul’da, kimi Bursa’da. Yanımda kimse yok. Burada öğüttüğüm mısırı yapıyorum, ihtiyacı kadarını onlara gönderiyorum. Zaman zaman yanıma geliyorlar ama çoğu gurbette" ifadelerini kullandı.
Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal ise tarihi değirmenlerin korunarak yaşatılmasının kültürel bir sorumluluk olduğunu belirtti.
Önal ayrıca, "Beldede bulunan değirmenler hem üretime hem de geleneklerin sürdürülmesine katkı sunuyor. Beldemizde bulunan tarihi değirmenlerin bakım ve onarımlarını yaparak yaşatıyoruz. Halkımızın arazilerinde ürettiği mısırı burada öğütülüyor, ekmek yapılıyor." dedi.
Eskiden beldede iki değirmen olduğunu belirten Adem Önal, "Bunlardan biri 1965 yılında yaşanan selde zarar görmüş. Şu anda kullanılan değirmen ‘Çiftçiler Değirmeni’ olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda bakım ve onarımını vatandaşlarımızla birlikte yaptık. Bugün hala farklı köy ve mahallelerden gelen vatandaşlarımız burada ürünlerini öğütüyor" açıklamasında bulundu.