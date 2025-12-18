Tarihi su değirmenleri onarıldı, mısır yeniden öğütülüyor

Beldede yaşayan Elmas Dağ, değirmenlerin geçmişte çok daha yoğun kullanıldığını belirterek "Ben burada doğup büyüdüm. Eskiden bu değirmenlerde çok yoğunluk olurdu, mısır çok ekilirdi, ekmek yapılırdı. Şimdi eskisi gibi değil. İnsanlar azaldı, üretim de azaldı." dedi.