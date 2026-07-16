Tarihi halka arzın ardından sert gerileme! SpaceX'te rüzgar tersine döndü

Geçen ay Wall Street'te halka arz edilen SpaceX'in hisseleri, ilk kez 135 dolarlık halka arz fiyatının altına düştü.

The Telegraph'ın haberine göre, Elon Musk'ın kurduğu uzay teknolojileri şirketinin hisseleri pazartesi günü 132 dolara gerileyerek tarihi düşük seviyesini gördü ve son bir aydaki değer kaybını sürdürdü.

İlk haftada hızlı bir yükseliş kaydetmişti

SpaceX hisseleri, şirketin piyasa değerini 1,77 trilyon dolara taşıyan ve bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük halka arzın ardından ilk haftada hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Dünyanın farklı ülkelerinden bireysel yatırımcıların yoğun ilgisiyle işlem hacmi artarken, hisse fiyatı 17 Haziran'da 214 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Ancak bu tarihten sonra hisselerdeki düşüş hız kazandı. Yüzde 38'i aşan değer kaybıyla birlikte Teksas merkezli şirketin piyasa değerinden 800 milyar dolardan fazla silindi.

Buna karşın SpaceX hisseleri, New York Borsası'nda çarşamba günü tamamlanan işlemlerin ardından toparlanarak yeniden 135 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Musk'ın toplam serveti yaklaşık 861 milyar dolara düştü

SpaceX'in yüzde 42 hissesine sahip olan Elon Musk, şirketin borsaya açılmasıyla birlikte trilyoner olmuştu. Ancak hisselerde yaşanan gerilemenin ardından Musk'ın toplam serveti yaklaşık 861 milyar dolara düştü.

Piyasa gözlemcilerinin büyük bölümü ise SpaceX hisselerindeki değer kaybını, kısa vadeli kazanç elde etmeyi hedefleyen ilk yatırımcıların satışa yönelmesi ve buna bağlı olarak şirkete yönelik ilginin zayıflamasıyla ilişkilendiriyor.

Marine Le Pen'e ilişkin açıklamaları düşüşte etkili oldu

Hisselerin halka arz fiyatının altına gerilemesi, Elon Musk'ın çarşamba günü sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımın ardından yaşandı. Musk, paylaşımında Fransa'nın eski cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'i "Fransa'nın son umudu" olarak nitelendirdi.

Musk, daha önce de destek verdiğini açıkladığı aşırı sağcı popülist lider Le Pen'in gelecek yıl yapılacak seçimlerde merkezci Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yerini almasını destekliyor.

Çip sektöründeki satış dalgası etkili oldu

SpaceX hisselerindeki gerileme, çip üreticilerinde görülen genel satış dalgasıyla aynı döneme rastladı. Çarşamba günü ABD'nin önde gelen çip şirketlerinin hisselerinde sert kayıplar yaşanırken, Micron Technology yüzde 7'den fazla, Intel ise yüzde 5 değer kaybetti.

Güney Koreli üreticiler de düşüşten etkilendi. SK Hynix hisseleri yüzde 10, Samsung Electronics hisseleri ise yüzde 9 geriledi.