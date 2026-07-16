Sesini duyup kendisini hiç görmediğimiz ağustos böcekleri böyle görüntülendi

Sıcak yerlerde kendilerine özgü koro şeklindeki ötüşleri ile hemen tanınırlar. Ankara yöresinde dişbudak ağustos böceği (Cicada orni) bulunur. Bazı yörelerde (Cırcır Böceği) ismi ile anılır.

Çin, Malezya, Burma, Kongo ve Latin Amerika'da yiyecek olarak kullanılır. Daha iri olan dişileri tercih edilir.

Isırığı tehlikeli değildir. Çoğunlukla insan vücudunu, ağaç ve bitki gövdeleri ile karıştırdığında ısırır.

Ağustos böcekleri vücutlarında bulunan gergin keseler sayesinde ses çıkarır. Bu sesler çiftleşme zamanında çıkmaya başlar.