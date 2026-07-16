Sesini duyup kendisini hiç görmediğimiz ağustos böcekleri böyle görüntülendi

Dünya genelinde 3 binden fazla türü bulunan ağustos böcekleri, yaşamlarının büyük bölümünü toprak altında larva evresinde geçiriyor.
Gelişimini tamamlayan larvalar, uygun sıcaklık koşullarının oluşmasıyla toprak yüzeyine çıkarak ağaç gövdelerine tırmanıyor.Burada son kez kabuk değiştirerek kanatlı ergin haline dönüşen ağustos böcekleri, kısa süren erişkin yaşamlarında üreme dönemine giriyor.
Dişi ağustos böcekleri, yumurtalarını ağaç dallarında açtıkları küçük yarıklara bırakıyor. Bir süre sonra yumurtalardan çıkan larvalar toprağa düşerek köklerle beslenmeye başlıyor ve yıllar sürecek yer altı yaşamlarına geçiyor.
Erkek ağustos böcekleri, dişileri çekebilmek için karınlarının iki yanında bulunan "timbal" adı verilen özel ses organlarını titreştirerek yüksek şiddette ses çıkarıyor.
Ağustos böceği, Hemiptera takımının ağustos böceğigiller (Cicadidae) familyasından böceklerin ortak adıdır. Batılı dillerdeki cicada ve türevi isimleri, Latince (cicada) çekirge sözcüğünden gelir.Ağustos böceği, Hemiptera takımının ağustos böceğigiller (Cicadidae) familyasından böceklerin ortak adıdır. Batılı dillerdeki cicada ve türevi isimleri, Latince (cicada) çekirge sözcüğünden gelir.
Sıcak yerlerde kendilerine özgü koro şeklindeki ötüşleri ile hemen tanınırlar. Ankara yöresinde dişbudak ağustos böceği (Cicada orni) bulunur. Bazı yörelerde (Cırcır Böceği) ismi ile anılır.
Çin, Malezya, Burma, Kongo ve Latin Amerika'da yiyecek olarak kullanılır. Daha iri olan dişileri tercih edilir.
Isırığı tehlikeli değildir. Çoğunlukla insan vücudunu, ağaç ve bitki gövdeleri ile karıştırdığında ısırır.
Ağustos böcekleri vücutlarında bulunan gergin keseler sayesinde ses çıkarır. Bu sesler çiftleşme zamanında çıkmaya başlar.