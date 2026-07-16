Tarih ve sınır 17 kilometrelik yol ile birleşti... Mesafe 7 kilometre kısaldı

Yol çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren bölge sakinleri, daha önce özellikle yaz ve kış aylarında ulaşımda büyük zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Daha önce yolumuz çok sıkıntılıydı. Yaz aylarında tozdan, kış aylarında ise çamurdan geçilmiyordu. Şimdi yolumuz hem genişledi hem de çok kaliteli oldu. Bu önemli hizmetten dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’a ve emeği geçen ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.