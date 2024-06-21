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Tarımsal girdi enflasyonunda yükseliş sürüyor

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), nisanda aylık bazda yüzde 1,72, yıllık bazda yüzde 52,2 artış gösterdi.

21 Haziran 2024 | 10:34
Tarımsal girdi enflasyonunda yükseliş sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,72, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,61, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52,2 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,08 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,7, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,87 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 49,13, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 73,7 yükseliş görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın en düşük gerçekleştiği alt gruplar yüzde 23,76 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 26,92 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 143,26 ile veteriner harcamaları ve yüzde 89,95 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Aylık en fazla düşüş gösteren alt gruplar yüzde eksi 0,23 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 0,02 ile veteriner harcamaları oldu. Aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 7,73 ile bina bakım masrafları, yüzde 5,35 ile tohum ve dikim materyali olarak belirlendi.

Yıllık artışın en düşük gerçekleştiği alt gruplar yüzde 23,76 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 26,92 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 143,26 ile veteriner harcamaları ve yüzde 89,95 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Aylık en fazla düşüş gösteren alt gruplar yüzde eksi 0,23 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 0,02 ile veteriner harcamaları oldu. Aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 7,73 ile bina bakım masrafları, yüzde 5,35 ile tohum ve dikim materyali olarak belirlendi.

 

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