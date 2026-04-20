Tarımsal maliyetler aylık ve yıllık arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de (2020=100), 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,55 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,64 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,96 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,94 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32,81, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 24,31 oranında artış görüldü.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 41,37 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,31 artış ile malzemeler oldu.