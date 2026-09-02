Bölge turizmine yeni soluk: Türkiye'nin 54. milli parkı oldu

"Geleceğimize, çocuklarımıza sürdürülebilir bir şehir, deniz, su, hava ve toprak bırakmak istiyorsak öncelikle eğitimini vereceğiz. Devletin yasası olacak. Ardından ne yapacağız? Yasayla koruyacağız. İlgili yerlerin korunması anlamında bu milli park kararının çıkmasını çok değerli buluyorum. Çevremizde, bölgemizde bu tür yerlerin korunması anlamında bu tür milli parkların ya da yasaların, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlı, akademisyenin, bilim adamının, siyasetçinin, bürokratın ortak karar alarak ülkemizi, bölgemizi, şehrimizi ve doğal kaynaklarımızı koruması bizim için milli bir durumdur. Bir yer milli park ilan edildiği zaman, turizm anlamındaki tarihi değerleri, florası, ağacı, bitki örtüsü, orada bulunan hayvanlar alemi ve yerleşim yeri koruma altına alınır. Ziyaretler yasaya uygun yapılacak. Türkiye'de birçok milli park var. Bu milli parklar eğer olmazsa bu değerleri biz kaybedeceğiz. Yok olacaklar."