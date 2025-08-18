Verimli tarımın sırrı: Laboratuvarlarda tohum analizi

Merkezin 9 şehre hitap ettiğini belirten Şahin, "Tesisimiz, Adıyaman'ın yanı sıra Batman, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Van illerine hizmet vermektedir. 1 Temmuz 2024'te numune kabulüne başladık. Bu süre zarfında 2 bin 603 numuneyi kabul edip analizden geçirdik. Hedefimiz, bu sayıyı her yıl artırarak üreticilerimize daha sağlıklı, kaliteli ve verimli tohum üretiminde katkı sağlamak." diye konuştu.