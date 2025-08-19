BBC'nin haberine göre Bakanlık ayrıca 200-300 vizenin de “INA 3B kapsamında terör eylemleri” nedeniyle iptal edildiğini bildirdi. Söz konusu yasa, “terörist faaliyetleri” insan hayatını tehlikeye atan ya da ABD yasalarını ihlal eden eylemler olarak tanımlıyor.

Trump yönetimi, bu yılın başlarında uluslararası öğrenciler için vize randevularını durdurmuştu, haziran ayında randevular yeniden başladığında ise tüm başvuru sahiplerinden sosyal medya hesaplarını kamuya açık hale getirmelerini talep etmişti. Yetkililer, bu uygulamanın daha sıkı güvenlik incelemesi amacıyla hayata geçirildiğini belirtmişti.

Bakanlık görevlilerine, başvurucuların ABD vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya kuruluş ilkelerine yönelik düşmanlık işaretleri olup olmadığını incelemeleri talimatı verildi. Ayrıca, belirlenmiş yabancı terör örgütlerine destek veren, ulusal güvenliğe tehdit oluşturan ya da yasa dışı antisemitik şiddet ve taciz eylemlerine karışan kişilerin de tespit edilmesi istendi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mayıs ayında yaptığı açıklamada da ocak ayından bu yana “binlerce” öğrenci vizesinin iptal edildiğini ifade etmişti.

Rubio, 20 Mayıs’ta Kongre’de yaptığı konuşmada, “Son rakamı bilmiyorum ama muhtemelen daha yapmamız gerekenler var. Burada misafir olarak bulunan ve yükseköğretim kurumlarımızı bozan kişilerin vizelerini iptal etmeye devam edeceğiz” dedi.