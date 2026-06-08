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Yağışlar bereket getirdi: Siirt’te mercimek hasadı başladı

Siirtli çiftçiler, 2026 sezonu mercimek hasadına başladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yağışlar bereket getirdi: Siirt’te mercimek hasadı başladı

Bölgenin tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Kurtalan ilçesindeki Garzan Ovası'nda hummalı bir çalışma yürütülürken, sezon boyunca etkili olan yağışlar çiftçinin verim beklentisini yükseltti.

1 Ürünlerini toplamaya başladı

Ürünlerini toplamaya başladı

Siirt genelinde hububat ve baklagil üretiminde önemli bir yere sahip olan Garzan Ovası'nda mercimek hasadı için tarlaya giren üreticiler, biçerdöverlerin yardımıyla ürünlerini toplamaya başladı.

2 Çiftçiler rekolteden oldukça umutlu

Çiftçiler rekolteden oldukça umutlu

Yağışlı geçen kış ve ilkbahar döneminin toprak verimliliğine olumlu yansıdığını belirten bölge çiftçileri, bu yılki rekolteden oldukça umutlu olduklarını ifade etti.

3 "Yağışlar verimi artırdı"

"Yağışlar verimi artırdı"

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen üreticiler, mevsimsel yağışların zamanında düşmesinin mercimek kalitesini ve tanelerin gelişimini doğrudan etkilediğini vurguladı. Tarla sahipleri, "Bu yıl beklediğimizin üzerinde bir gelişme oldu. Yağışlar bereket getirdi. Şu an yaptığımız hasattan elde ettiğimiz ürünün hem kalitesinden hem de miktarından memnunuz. Emeğimizin karşılığını almayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

4 Mercimek hasadı devam edecek

Mercimek hasadı devam edecek

Bölge ekonomisi için kritik öneme sahip olan mercimek hasadının önümüzdeki günlerde tüm hızıyla devam etmesi ve elde edilen ürünlerin çevre illerdeki pazarlara ulaştırılması bekleniyor.
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