Yemeklik yağ, ilaç ve organik gübre: Öğrenciler kampüste Aspir üretti

Aspir bitkisinin 3-4 ay içerisinde hasada hazır olduğunu anlatan Dökmen, yazın susuz ve yağışsız geçmesine rağmen oldukça iyi verim elde ettiklerini, sadece başlangıçta destek sundukları süreçte hasat aşamasına kadar geldiklerini belirtti.

Dökmen, aspir bitkisinin, ilaç ve gıda sanayisi gibi birçok alanda kullanımı ve katma değeri yüksek bitki olduğuna değinerek, "Ülkemizin iklim koşulları el verdiği sürece kuraklığa alternatif olarak aspir ekiminin teşvik edilmesi ve üreticilerin desteklenmesi önem kazanıyor. Hasadını yaptığımız ürünün yağını çıkaracağız ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle oleik ve linoik asit analizlerini yapacağız ayrıca kuru madde ve protein miktarlarına da bakacağız." diye konuştu.