Kurban bağışında "sahte dernek" riskine dikkat

Uzmanlar, güvenilir dernek veya vakıfların isimleri kullanılarak sahte bağış siteleri oluşturulduğunu belirterek, tüketicileri sahte internet sitesi bağlantılarına karşı uyarıyor.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bağışların da öne çıktığını belirterek, "İnternet siteleri kopyalanarak tüketicilerin dolandırılmasında şimdi de kurban bağışıyla ilgili kamuoyunun yakından bildiği vakıf ve derneklerin sitelerinin kopyalanarak tüketicilerin dolandırılması olasılığı söz konusu." dedi.

Kurban bağışlarının internet ortamında kredi kartı bilgisi ya da IBAN'a havale yöntemiyle yapıldığını dile getiren Deniz, "Tüketicinin internet arama motorlarında herhangi bir dernek veya vakıf ismini arattığında karşısına ilk çıkan linke tıklamamasını öneriyoruz. Çünkü site kopyalamalarında dolandırıcıların çeşitli yöntemlerle arama motorlarında sahte siteleri ilk sıraya yerleştirebildiklerini biliyoruz. Dolayısıyla ilk çıkan linke tıklamamalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Deniz, kurban bağışı yapılacak dernek veya vakfın iletişim bilgilerine ulaşılarak teyit edilmesinin önemine işaret ederek, tüketicilerin imkanı varsa bizzat dernek veya vakıfa giderek bağış yapmalarını önerdi.

"Kişisel verilerimizi ele geçiriyorlar"

Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki de "Bir internet sitesinin birebir kopyasını yapmak çok basit. Ancak bir sitenin linkinin aynısını yapmak mümkün değil. Bir siteye girdiğinizde ilk dikkat edilmesi gereken yer linki." ifadesini kullandı.

İnternet sitesi bağlantılarının yanı sıra ödeme yöntemlerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Baki, güvenli ödeme sistemlerinin önemine işaret etti.

Baki, dolandırıcıların önceden telefon ya da kısa mesajla iletişime geçtiğini hatırlatarak şöyle dedi:

"Artık dijital ortamda dolandırmak çok daha kolay. Bunu da vatandaşlarımızın unutmaması gerekiyor. Dolandırıcılar sürekli çalışıyor. Sadece dönem dönem o an gündemde ne varsa onu kullanıyorlar. Şimdi yakın zamanda Kurban Bayramı olduğu için onun uyarısında bulunuyoruz. Ancak her zaman bu tehlikelerle karşı karşıyayız.

Kişisel verilerimizi ele geçirip, bize bir yetkiliymiş gibi ulaşıp detaylı bilgilerimizi verebilirler. Anne, baba adı, hesap, banka bilgileri gibi kimsenin bilemeyeceği konuları bile biliyor olabilirler. O yüzden birinin size detaylı bilgiyle gelmesi o kişinin doğrudan yetkili kişi veya devlet kuruluşundan iletişime geçtiği anlamına gelmiyor."

Dolandırıcıların arama motorlarındaki reklamları aktif şekilde kullandığını söyleyen Baki, "Dernek, vakıflar da vatandaşlara ulaşmak için reklamları kullanıyor. Reklamla gelenlere doğrudan dolandırıcı demek yanlış olur. Doğrudan bir hedefimiz varsa bir internet sitesine gireceksek reklama değil kendi sitesine tıklamalıyız. Reklama tıklamamakta fayda var, çünkü aldatılma ihtimalimiz daha yüksek." diye konuştu.

Baki, tüketicilerin dolandırıcılık faaliyetiyle karşı karşıya kaldığında ilk aşamada bankayla iletişime geçmesi gerektiğini belirterek, "Ayrıca bu kurumların reklamını verdiği yerlere şikayet etmeliyiz ki başka vatandaşlar da sıkıntı yaşamasın. Ancak mağduriyet büyükse ve dolandırıcılık sınıfına girecek seviyedeyse orada resmi olarak şikayette bulunulması gerekmektedir." ifadesini kullandı.