TOKİ evleri kiraya veriliyor mu? Hangi şartlarda TOKİ evleri kiraya verilebilir?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ’den teslim alacakları konutları kiraya verip veremeyeceklerini araştırmaya başladı. Proje çerçevesinde konutların kiralanmasına ilişkin uygulanacak şartlar ise merak ediliyor. Peki, TOKİ konutları kiraya veriliyor mu?
1 TOKİ konutları kiraya veriliyor mu?
TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshediliyor.
2 Hangi şartlarda TOKİ konutları kiraya verilir?
TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, standart tipi konut sahiplerinin konutlarını kiraya verebildikleri kaydedildi.
İstisnai durumları olan 3+1 konutların ise kiraya verilebilmesi hususu TOKİ'nin inisiyatifinde olduğu da belirtildi.
3 Konutlar üçüncü bir şahsa devredilebilir mi?
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik oluna kadar devredemiyor.
Borç bitmeden konutlarını devredenlerin ise sözleşmeleri feshediliyor. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmıyor ve projelerin durumlarına göre bazen uygulanabiliyor.
4 Taksiti devam eden TOKİ konutu kiraya verilebilir mi?
Borç ödemesi devam eden ve taksit süreci tamamlanmamış TOKİ konutlarının kiraya verilmesi sözleşme hükümlerine aykırı kabul ediliyor. TOKİ, borç kapanana kadar tapuya ipotek ya da “satılamaz/kiralanamaz” şerhi koyarak konutun devrini ve kiralanmasını sınırlandırıyor.
Bu yasağa rağmen konutun kiraya verildiğinin tespit edilmesi halinde ise TOKİ’nin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisi bulunuyor.