Dolar/TL güne nasıl başladı? 19 Kasım 2025

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,3320'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 42,3580 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 49,1450, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 55,7280 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 99,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken bugün yayımlanacak Fed tutanaklarının para politikasında gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle kritik ekonomik verilere erişimin kısıtlanması, Fed ekseninde uygulanacak politikalara ilişkin beklentilerin şekillenmesini zorlaştırmıştı.

Analistler, bugün açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, faiz indirimi beklentilerinin seyri açısından kritik önem taşıdığını ifade ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında politika faizini indirmesi ihtimallerinin yüzde 50'nin altında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün açıklanacak tutanaklarda gelecek dönem politikalara ilişkin belirsizliklerin sınırlı da olsa giderilmesi beklenirken güvercin tondan uzak dilin korunması ve temkinli bir politikaya işaret edileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesinde enflasyon ve cari işlemler dengesi, ABD'de dış ticaret dengesi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.