Son tarih şubat 2025! WhatsApp, bu telefonlarda artık çalışmayacak

Meta, WhatsApp uygulaması için hem Android hem de iOS cihazlara uzun yıllar destek veriyor. Ancak her şeyin sonu olduğu gibi eski cihazlar için de bazı uygulamaların desteği sonlandırılıyor. Her yıl geniş çapta düzenleme yapan WhatsApp, 2025’te de çok sayıda telefona desteğini sonlandıracak. Peki listede hangi telefonlar yer alıyor?

Futurezone'un haberine göre, WhatsApp, Şubat 2025'ten itibaren KaiOS işletim sistemini kullanan eski mobil cihazlar için desteğini kesecek. KaiOS, Firefox OS tabanlı bir mobil işletim sistemidir. Piyasaya sürüldüğü 2017 yılından bu yana, özellikle sınırlı özelliklere sahip düşük maliyetli cep telefonlarının popüler olduğu bölgelerde 70'ten fazla farklı cihaz için kullanıldı.

Meta, bu işletim sisteminde WhatsApp desteğinin sona erdiğini doğruladı ve son bitiş tarihini Şubat 2025 olarak belirledi. Reddit forumlarına göre, 25 Haziran 2024 tarihinden itibaren KaiOS cihazlarının yeni kullanıcıları artık bir WhatsApp hesabı oluşturamayacak. Ancak, bu tarihten önce kaydolan herkes önümüzdeki yılın başına kadar mesajlaşma programını kullanmaya devam edebilecek.

WHATSAPP DESTEĞİ BİTECEK TELEFONLAR