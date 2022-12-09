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AB mahkemesinden Google kararı

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, Google'ın kullanıcıların yanlış olduğunu kanıtladığı bütün verileri arama sonuçlarından kaldırması gerektiğine karar verdi.

09 Aralık 2022 | 09:37
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AB mahkemesinden Google kararı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, yanlış olduğu iddia edilen içeriklerin kaldırılması konusunda Google'a karşı açılan davayı karara bağladı.

Kararda, "Arama motoru, başvurudaki içerikte bulunan bilgileri, başvurunun kaldırılmasını talep eden kişinin bu tür bilgilerin açıkça yanlış olduğunu kanıtlaması durumunda kaldırmalıdır." ifadesi yer aldı.

Mahkeme, bir kullanıcının yanlış içeriği kanıtlamak için konuyla ilgili yargı kararı sunması gerekmeyeceğine, makul kanıtların yeterli olacağına hükmetti.

Dava hakkında

Bir yatırım şirketinin 2 yöneticisi, Google'dan kendileri ile ilgili yapılan aramalarda şirketlerinin yatırım modelini eleştiren bazı makalelere bağlantı veren arama sonuçlarını asılsız iddialar oldukları gerekçesiyle kaldırmasını istedi.

Bu kişiler Google görsel aramasında adları girilince çıkan küçük fotoğraflarının da kaldırılmasını talep etti. Google, söz konusu makalede yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını bilmediği gerekçesiyle söz konusu yazı ve fotoğraflara ilişkin talebi reddetti.

Bu konuda Almanya'da hukuki süreç başlatıldı.

Alman Federal Mahkemesi, dosyayı AB'nin unutulma hakkı ve veri koruma kuralları çerçevesinde yorumlaması için Avrupa Adalet Divanı'na sundu.

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