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ABD'den bir çip şirketine daha milyar dolarlık destek

ABD yönetimi, GlobalFoundries ile ülkedeki çip üretimi yatırımı için şubatta yaptığı ön anlaşmanın ardından şirkete 1,5 milyar dolar doğrudan finansman sağlamayı kesinleştirdi.

21 Kasım 2024 | 09:11
ABD'den bir çip şirketine daha milyar dolarlık destek

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, CHIPS Teşvik Programı kapsamındaki 1,5 milyar dolara kadar doğrudan desteğin onaylandığı duyuruldu.

Finansmanın, şirketin 10 yılı aşkın süre boyunca New York ve Vermont'taki üretim tesislerine yaklaşık 13 milyar dolarlık yatırım yapmasını destekleyeceği ve ABD'nin yarı iletken üretimindeki rekabet gücünü artıracağı kaydedilen açıklamada, Bakanlığın, GlobalFoundries'e proje kilometre taşlarını tamamladıkça bu kapsamdaki fonları ödeyeceği kaydedildi.

ABD yönetimi, 2030'a kadar dünyadaki en ileri yarı iletkenlerin yüzde 20'sini üretme hedefiyle çeşitli şirketlere finansman sağlayacağını duyurmuş, bunlar arasında Samsung, TSMC ve Intel gibi dev teknoloji şirketleri yer almıştı.

Şubat ayında GlobalFoundries ile ülkenin tedarik zinciri dayanıklılığını artırmak amacıyla ön anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.

Anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek projelerle 10 yıl içinde yaklaşık 10 bin imalat ve inşaat işi oluşturulacağı kaydedilmişti.

ABD yönetimi, geçen hafta da Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC ile ülkedeki çip üretimi yatırımı için nisanda yaptığı ön anlaşmanın ardından şirkete 6,6 milyar dolar doğrudan finansman sağlamayı kesinleştirmişti.

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Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (20 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
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