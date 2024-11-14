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Amazon'dan Temu'ya rakip yeni site: Her şey 20 doların altında

Amazon yeni mağazası Amazon Haul’u tanıtarak, e-ticaret dünyasında yeni bir rekabet dalgası başlattı. Haul, Temu’ya doğrudan rakip olmayı hedefliyor.

14 Kasım 2024 | 10:51
Amazon'dan Temu'ya rakip yeni site: Her şey 20 doların altında

Temu’nun 2022’de ABD pazarına girdikten sonra yakaladığı grafik, Amazon’un düşük fiyat stratejisine yönelmesinde etkili oldu. Çarşamba günü tanıtımı yapılan Amazon Haul, 20 doların altında kalan ve çeşitli kategorilerde geniş bir ürün gamı sunan bir mağaza olarak tasarlandı. Mağazanın teslimat süreleri Amazon Prime’dan farklı olarak daha uzun, genellikle bir haftayı buluyor.

Cnbc-e'nin haberine göre göre yeni platform, başta Çin merkezli popüler e-ticaret platformu Temu olmak üzere TikTok Shop ve Shein gibi düşük fiyat stratejisiyle öne çıkan rakiplere güçlü bir yanıt niteliğinde.

Amazon Haul’un bu hedefi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği merak konusu olurken, Amazon’un genç ve bütçe dostu tüketiciler için geliştirdiği bu platformun Temu ve diğer rakiplere karşı rekabet gücünü artırması bekleniyor.

 

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
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