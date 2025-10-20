ARA
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Amazon Web Services erişim sorunu çözüldü mü? Açıklama geldi

Amazon Web Services erişim sorunu çözüldü mü? Açıklama geldi

Amazon Web Services (AWS), sabah saatlerinde ABD ve Avrupa’da birçok uygulamada erişim kesintisine yol açan teknik sorunun çözüldüğünü açıkladı. Şirket, çoğu hizmetin yeniden normal şekilde çalıştığını bildirdi.


Bu sabah saatlerinden itibaren Amazon Web Services’ta (AWS) yaşanan teknik kesinti nedeniyle Snapchat, Perplexity, Amazon, Fortnite, Lloyds Bank, İngiltere Gelir ve Gümrük Dairesi, Duolingo, Prime Video, Vodafone, BT, Canva, Signal ve Roblox gibi birçok uygulamaya erişimi geçici olarak engellendi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan AWS, "Alan Adı Sistemi" (DNS) sorununun tamamen giderildiğini ve çoğu AWS hizmetinin artık normal şekilde çalıştığını duyurdu.

"Bazı talepler geçici olarak sınırlandırılabilir"

Açıklamada ayrıca, ABD-DOĞU-1 (US-EAST-1) bölgesindeki küresel hizmetlerin yeniden normale döndüğü belirtilirken, tam çözüm sağlanana kadar bazı işlemlerde geçici kısıtlamalar ve hatalar yaşanabileceği ifade edildi.

İnternet kesinti takip monitörü Downdetector verilerine göre, uygulamalara erişimdeki sorunlar sabah saatlerine göre azalsa da halen devam ediyor.

