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Apple'a kötü haber: Davayı kaybetti, 13 milyar euro ödeyecek

Avrupa Adalet Divanı, Apple'a İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 13 milyar euronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını onadı.

10 Eylül 2024 | 11:43
Son Güncellenme: 10 Eylül 2024 | 11:57
Apple'a kötü haber: Davayı kaybetti, 13 milyar euro ödeyecek

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki mercii konumundaki Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonunun İrlanda ve Apple'a karşı açtığı davada karar açıkladı.

Mahkeme, Apple'ın İrlanda'ya geriye dönük vergilerden dolayı 13 milyar euro ödemesi gerektiğine hükmetti.

Kararda, AB Komisyonunun İrlanda'nın Apple'a hukuka aykırı biçimde yardım sağladığı ve ülkenin bu yardımı geri alması gerektiği yönündeki 2016 tarihli kararının Avrupa Adalet Divanı tarafından onaylandığı belirtildi.

Yüksek mahkeme, AB Genel Mahkemesinin daha önce Apple lehine verdiği vergi kararını ise iptal etti.

Dava süreci 2016'da başlamıştı

AB Komisyonu, merkezi ABD'de bulunan Apple'ın Avrupa faaliyetleri için İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını 2016'da tamamlamıştı.

Şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar veren AB Komisyonu, Apple'dan 2003-2014 arasındaki dönem için 13 milyar avro ve faizinin tahsil edilmesini kararlaştırmıştı.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle suçlamış, İrlanda yönetimi ve Apple şirketi, Komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Dava, Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesinde ele alınmıştı. Bu mahkeme, 2020'de İrlanda'daki vergilendirmeyle ilgili AB Komisyonu kararını Apple lehine iptal etmişti.

Genel Mahkeme, Apple'a İrlanda'da ekonomik fayda sağlandığı yönündeki AB Komisyonu kararının yeterince kanıtlanamadığına ve hatalı olduğuna hükmetmişti.

AB Komisyonu, AB Genel Mahkemesi kararlarını hukukilik denetimi için üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.

Hukuki mücadele sonucunda Apple'ın İrlanda'ya 13 milyar euroluk vergiyi geri ödemesi gerektiği karara bağlandı.

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