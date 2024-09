Eski iPhone’ların fiyatları değişti, 2 model satıştan kaldırıldı

Apple, dün akşam düzenlediği It’s Glowtime etkinliğinde iPhone 16 serisini, Apple Watch Series 10’u ve AirPods 4’ü resmi olarak tanıttı. Ve bu tanıtımın ardından, satışı devam eden eski iPhone modellerinin fiyatlarında da düzenlemeye gidildi.

Chip'in haberine göre bu düzenleme ile birlikte iPhone SE4 modellerinin fiyatları zamlanırken, iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinin fiyatları düşürüldü. iPhone 13 ve iPhone 15 Pro modelleri ise satıştan kaldırıldı. İşte iPhone SE4, iPhone 14 ve iPhone 15’in eski ve yeni fiyatları:

iPhone SE4 eski ve yeni fiyatları

iPhone SE4 64 GB: 28.999 TL - 31.999 TL

iPhone SE4 128 GB: 31.199 TL - 34.499 TL

iPhone SE4 256 GB: 35.699 TL - 39.499 TL

iPhone 14 eski ve yeni fiyatları

iPhone 14 128 GB: 51.499 TL - 47.999 TL

iPhone 14 256 GB: 55 999 TL - 52.999 TL

iPhone 14 512 GB: 64.999 TL - 62.999 TL

iPhone 14 Plus 128 GB: 58.499 TL - 56.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB: 62.999 TL - 61.999 TL

iPhone 14 Plus 512 GB: 71.999 TL - 71.999 TL

iPhone 15 eski ve yeni fiyatları

iPhone 15 128 GB: 58.499 TL - 56.999 TL

iPhone 15 256 GB: 62.999 TL - 61.999 TL

iPhone 15 512 GB: 71.999 TL - 71.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB: 66.999 TL - 64.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB: 71.499 TL - 69.999TL

iPhone 15 Plus 512 GB: 80.499 TL - 79.999 TL