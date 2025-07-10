ARA
DOLAR
40,04
-0,01%
DOLAR
EURO
47,13
0,42%
EURO
GRAM ALTIN
4268,19
0,06%
GRAM ALTIN
BIST 100
10167,26
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Apple’dan dev spor hamlesi: Sırada Formula 1 var

Apple’ın, Formula 1’in Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yayın haklarını almak için görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

09 Temmuz 2025 | 12:05
Son Güncellenme: 09 Temmuz 2025 | 14:55
Apple’dan dev spor hamlesi: Sırada Formula 1 var

Financial Times’ın haberine göre Apple, 2026 sezonundan itibaren geçerli olacak yeni yayın anlaşması kapsamında ABD’de F1 yayın haklarını devralmak isteyen platformlar arasında yer alıyor.

Apple’ın bu hamlesi, başrolünde Brad Pitt’in yer aldığı ve ilk 10 gününde 293 milyon dolar hasılat elde eden “F1: The Movie” filminin gişe başarısının ardından geldi. 

Formula 1’in ABD yayın hakları Disney bünyesindeki ESPN kanalında bulunuyor. Ancak ESPN’in F1 ile olan özel görüşme süresi sona erdi. Böylece, Apple dahil olmak üzere farklı medya kuruluşlarının yayın hakları için teklif verme hakkı doğdu.

ABD’de Formula 1’e yönelik ilginin artmasında, Netflix tarafından yayımlanan “Formula 1: Drive to Survive” belgesel dizisinin etkili olduğu değerlendiriliyor. 

Apple ve Formula 1 yönetimi, şimdilik konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.


Etiketler
video-haber
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL

Paylaş

Video Linki:
Embed Kod: