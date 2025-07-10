Apple’dan dev spor hamlesi: Sırada Formula 1 var

Financial Times’ın haberine göre Apple, 2026 sezonundan itibaren geçerli olacak yeni yayın anlaşması kapsamında ABD’de F1 yayın haklarını devralmak isteyen platformlar arasında yer alıyor.

Apple’ın bu hamlesi, başrolünde Brad Pitt’in yer aldığı ve ilk 10 gününde 293 milyon dolar hasılat elde eden “F1: The Movie” filminin gişe başarısının ardından geldi.

Formula 1’in ABD yayın hakları Disney bünyesindeki ESPN kanalında bulunuyor. Ancak ESPN’in F1 ile olan özel görüşme süresi sona erdi. Böylece, Apple dahil olmak üzere farklı medya kuruluşlarının yayın hakları için teklif verme hakkı doğdu.

ABD’de Formula 1’e yönelik ilginin artmasında, Netflix tarafından yayımlanan “Formula 1: Drive to Survive” belgesel dizisinin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Apple ve Formula 1 yönetimi, şimdilik konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.