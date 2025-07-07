Apple’ın Çin’deki iPhone satışları, 2025 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış gösterdi.

CNBC'nin haberine göre bu, Apple’ın Çin pazarında son iki yılda kaydettiği ilk büyüme oldu.

Şirketin satış performansındaki artışta, mayıs ayında gerçekleştirilen kampanyaların etkisi olduğu söyleniyor. Çinli e-ticaret platformlarının iPhone 16 serisinde indirim yapması ve Apple’ın bazı modellerde takas fiyatlarını yükseltmesi satışlara katkı sağladı.

Söz konusu indirimler, Çin’de her yıl haziran ayında düzenlenen büyük alışveriş etkinliği "618 festivali" öncesinde başlatıldı.

Counterpoint Araştırma Direktör Yardımcısı Ethan Qi, Apple’ın fiyat ayarlamalarının doğru bir zamanda yapıldığını ve tüketiciler tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Çin, rekabetin giderek arttığı bir pazar

Apple’ın Çin’de yeniden büyüme göstermesi, yıl başından bu yana hisse değeri yaklaşık yüzde 15 oranında düşen şirket için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Çin pazarı Apple için rekabetin giderek arttığı bir alan olmaya devam ediyor.

2023 yılı sonunda ABD yaptırımları sonrası toparlanma sürecine giren Huawei, gelişmiş çipe sahip yeni modelleriyle pazara dönüş yaptı.

Şirketin Çin’deki satışları yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 12 oranında artarken, pazar payı açısından en büyük oyuncu konumuna geldi. Huawei’yi Vivo takip ederken, Apple üçüncü sırada yer aldı.