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Beşiktaş Kulübünün resmi uygulaması "BJK SuperApp" tanıtıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, "Kulüpler taraftarlarına 'Bize bir şey verin' derdi. Burada durum başka. Burada herkes, hem Beşiktaş hem ortaklarımız hem de taraftarlarımız kazanacak." dedi.

21 Kasım 2024 | 00:48
Beşiktaş Kulübünün resmi uygulaması "BJK SuperApp" tanıtıldı

Beşiktaş Kulübü için hazırlanan "BJK SuperApp" mobil uygulamasının tanıtımı dün yapıldı.

Tanıtım toplantısına Başkan Hasan Arat ve siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri ile futbol takımı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, futbolcular Ciro Immobile, Gedson Fernandes, Felix Uduokhai, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu, diğer branşlarda forma giyen sporcuların yanı sıra Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, United Payment Genel Müdürü İlker Sözdinler, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Hüsnü Avşar Gürdal, Paribu Üst Yöneticisi (CEO) Yasin Oral ve Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Ataman Kalkan katıldı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ile Beşiktaş Futbol Yatırımları ve Ticaret AŞ'nin yüzde 50-50 ortaklığında SPK onaylı girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) olarak 1 milyon lira sermayeyle Teknokent'te kurulan Beşiktaş Dijital Çözümler AŞ, tanıtılan projeyi gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı taraftarların Beşiktaş Kulübü ile ilgili bilgilere ve hizmetlere tek merkezden erişmesini sağlayan uygulamada, sigorta ve kredi olanaklarından bilet satışına, dijital cüzdandan kişiye özel tasarımlı kartların yanı sıra sanal kart ile alışveriş imkanı da sunacak.

Yılda 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı amaçlayan uygulama, Türkiye İş Bankası, Maximum, Mastercard, N'Kolay, Passo, Aktifbank, United Payment, Paribu ve Sigortam.net tarafından hayata geçirildi.

Çağı yakalamak için

Beşiktaş Kulübünün "Türkiye'nin ilk kulüp start-up'ı" olarak sunduğu uygulamanın tanıtıldığı toplantıda konuşan Arat, uygulamanın bir seçim vaadi ötesinde siyah-beyazlı kulübün çağı yakalamak adına hayata geçirmek zorunda kaldığı bir girişim olduğunu ifade etti.

Hasan Arat, "Dünyada tüm yazılım projeleri kullanıcısıyla birlikte büyüyor, öğreniyor ve gelişiyor. BJK SuperApp'i bugünden itibaren taraftarımız büyütecek, değiştirecek ve geliştirecek. Her Beşiktaşlının uygulamayı indirmesi ve ana cüzdanı olarak kullanması gerekiyor." diye konuştu.

Beşiktaşlıların uygulamaya sahip çıkacağını söyleyen Arat, "Beşiktaş öyle güçlü bir camia ki ihtiyaç olduğu anda Beşiktaşlı anında orada olur. Beşiktaş'ı seven herkesin anında Beşiktaş'ın yanında olacağı dijital bir ortam oluşturmaya çalıştırdık. Beşiktaş burada ilk defa bilet satışını gerçekleştirecek. Burada ilk defa bilet satışı olacak. Tüm Beşiktaşlılar bu uygulamayı indirdikten sonra dayanışma başlayacak. Kulüpler taraftarlarına 'Bize bir şey verin' derdi. Burada durum başka. Burada herkes hem Beşiktaş hem ortaklarımız hem de taraftarlarımız kazanacak. Gençleri ön plana almak istiyoruz. Gençler ile üniversite talebelerine ihtiyaç kredileri imkanı sunacağız. Bu kapsam genişleyecek." ifadelerini kullandı.

Kulübe sadece kupalar kazandırmak istemediklerini kaydeden Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'a hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş'ta yöneticilik yaparken bir şeyler bırakmak lazım. Bu stadı yapanlar, yerini alanlar bir şeyler bıraktı. Biz de sadece kupa bırakmamalıyız. Çok önemli miras sayılacak bir şeyler bırakmamız gerekiyor. Bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım bu gece Beşiktaşlılar uygulamayı indirmek için yüklenir ve sıkıntı yaşarız. Beşiktaşlılar kendi malına sahip çıksın. Bugün sevindirici bir haber daha aldık. Anıtlar Kurulu, Beşiktaş'ın Akaretler'deki B bloğunun güçlendirilmesini onayladı."

Beşiktaş'ın iş ortakları arasında yer alan şirketlerin temsilcileri de uygulamayla ilgili bilgiler verdiler.


 

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