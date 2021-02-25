“İstihdam, Eğitim Ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında uygulanmakta olan “VOC-TEST Merkezleri III Hibe Programı kapsamında desteklenen Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) – Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) “Dijitalleşme Çağında Geleceğin Meslekleri İçin Yeni Ufuklar Projesi” açılış konferansı online olarak gerçekleşti.

TÜBİSAD ve BAUSEM iş birliğinde hayata geçirilen proje ile bulut bilişimden yapay zekâya, blok zincirinden yazılım geliştiriciliğine kadar farklı alanlarda AB ülkelerinde de geçerli mesleki standartları hazırlanacak ve revize edilecek. Konferansta yaptığı konuşmada TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman Karaca şunları söyledi:

“Bilişim dünyasının yeni ufuklarını paydaşlarımızla birlikte keşfedecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurulacak test merkezi ile sektörümüzün mesleki standartların oluşturulması ve sektörümüzün sertifikalı işgücünün artırılması açısından önemli değerler yaratacağımıza inanıyoruz. Bu anlamlı proje ayrıca yaratacağı çarpan etkisiyle de ülkemizin bilişim altyapısını güçlendirecektir. Özellikle bulut bilişim, yapay zekâ ve blokzinciri gibi geleceğin mesleklerine de yön veren yeni nesil teknolojilerde elde edeceğimiz uzmanlıkla teknoloji dünyasına istihdam olarak da önemli katkılarda bulunabileceğiz.”