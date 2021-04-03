Türkiye’de yerli üretim cep telefonu hamlesi sürüyor. Samsung, Oppo, Xiaomi üretim tesislerini açtı. Çinli teknoloji devi TCL de mayıs ayında üretimini başlatıyor. Rakipleri birer birer tesis açarken sessiz kalan Huawei’nin de bu yıl içinde Türkiye’de cep telefonu üretmeyi planladığı öğrenildi.

Milliyet gazetesinden Hanife Baş’ın haberine göre, diğer Çinli markalar Vivo, Tecno Mobile ve Honor da üretim için hazırlık yapıyor. Bu çeyrekte tesislerini açacaklar. Türkiye’de Çinli markaların yatırımları ön plana çıkıyor. Türkiye’de faaliyeti olan ve giriş seviyesinde modeli bulunmayan Apple hariç tüm markalar üretime start vermiş olacak.

HUAWEİ’NİN PLANI

Cepte yerli üretim hamlesinde bütün rakipleri planlarını açıklarken diğer Çinli dev Huawei ise uzun süre sessiz kaldı. Huawei’nin üretim yapmayacağı da söylenmişti. Ancak firma içinden öğrendiğimiz bilgilere göre, Huawei de Türkiye’de üretim planları yapıyor. Türkiye’deki en eski ve köklü Çinli teknoloji firmalarından olan Huawei, 2002 yılından beri ülkemizde faaliyet gösteriyor. İlk ofisini Ankara’da açtı. Daha sonra İstanbul’da büyük bir merkez kurdu. Markanın Türkiye’de büyük bir Ar-Ge merkezi de bulunuyor. Üretimin de burada yapılabileceği belirtiliyor. Huawei de giriş seviyesi modellerinin üretimini Türkiye’de planlıyor.

500 BİN ADETLİK ÜRETİM PLANI

TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, bu çeyreğin ortalarında mayıs ayı gibi cep telefonu grubundaki ürünleri Türkiye’de üretmeye başlayacaklarını belirterek, üretim alanında Türkiye’de ve globalde öncü bir iş ortakları olduğunu ve üretime onlarla başlayacaklarını söyledi.

İlk yıl için cep telefonu kategorisinde 500 bin adetlik üretim planladıklarını dile getiren Tunca, kısa sürede yerli üretim telefonlarını kullanıcılarla buluşturacaklarını aktardı.