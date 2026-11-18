Akıllı telefon pazarında küresel rekabet, markaları yalnızca satış ve dağıtımda değil, üretimde de yerelleşmeye yönlendiriyor. Türkiye’yi stratejik pazarları arasında konumlandıran Honor, İstanbul Avcılar’da üretime başlayarak bu yönde ilk adımını attı.

Tesis, 10 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildi. Türkiye’de yatırımlarını her yıl kademeli olarak artırmayı planlayan Honor, 2026’nın son çeyreğinde Türkiye’de 50 bin cihaz üretmeyi hedefliyor. 2027’den itibaren üretimin kademeli olarak önce 100 bin, ardından 300 bin adede çıkması öngörülüyor. Üretim ortağı Salcomp ile iş birliği içinde Türkiye’de üretilen her cihaz, Honor’un küresel kalite standartlarına uygun olarak üretiliyor ve test ediliyor.

Yerel üretimin ilk modeli, HONOR X serisinden X7d oldu. X serisi; dayanıklılığı ve uzun pil ömrüyle bilinen, HONOR’un dünya genelinde en çok satan serisi. Serinin küresel kullanıcı sayısı 130 milyonu aşıyor.

“Türkiye pazarına kök salıyoruz”

Honor Türkiye Genel Müdürü Zhu Wentong (Mike), yerel üretimle ilgili şunları söyledi: “Türkiye’de üretim bizim için yalnızca bir üretim yatırımı değil. Türkiye pazarına kök salma, yatırımı sürdürme ve yerel iş ortaklarımızla birlikte büyüme kararlılığımızın somut bir göstergesi. Türkiye, güçlü tüketici talebi, sağlam sanayi altyapısı ve nitelikli iş gücüyle bizim için stratejik bir pazar. İlk adımı dünyada en çok tercih edilen serimiz X ile atıyoruz. Hedefimiz, Türk tüketicilere küresel kalite standartlarımızdan ödün vermeden yenilikçi ürünleri daha hızlı ve erişilebilir şekilde sunmak.”

Honor X7d 4G, dayanıklılığı ve uzun pil ömrüyle X serisinin güçlü yanlarını bir arada sunuyor. SGS’nin 5 yıldızlı Premium Performans sertifikasına sahip olan telefon, 2 metreden düşmelere ve ezilmeye karşı dayanıklılığı test edilerek üretiliyor. HONOR X7d, yakında Vatan, Teknosa ve MediaMarkt’ta satışa sunulacak. Yerel üretim, X7d için esnek fiyatlandırma ve tedarik planlaması imkanı sağlayacak. Yeni modellerin üretimine ise gelecek yılın başında başlanacak.