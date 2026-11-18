Kepekçi, şöyle konuştu:

"Kırmızı dış kabuktan özüt ve esansiyel yağ elde ettik. Bunların antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerini öncelikle test ettik. Yapmış olduğumuz analizler sonucunda çok önemli bazı gıdalarda bozulmaya neden olan mikroorganizmaların üremesini engellediğini tespit ettik.

Elde ettiğimiz biyoaktif bileşenlerin antioksidan potansiyeli de oldukça yüksekti. Bu yönüyle de gıdalardaki oksidatif bozulmayı engelleyebileceğini düşündük. Daha sonrasında da biyobozunur olan bir polimer olan polikaprolaktonu kullanarak malzeme ürettik."