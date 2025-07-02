Çinli telefon üreticisinden rakiplerine gözdağı

Akıllı telefon dünyasında katlanabilir telefon rüzgarı esiyor. Özellikle Asyalı üreticilerin yakından ilgilendiği katlabilir telefon pazarına Honor, yeni bir ürünle giriş yaptı: Honor Magic V5. Çinli üretici, rakiplerine karşı güçlü bir alternatif sunmak istiyor.

Telefon ilk etapta sadece Çin’de satışa sunulacak. Ancak şirketin, modeli, yılın ilerleyen dönemlerinde uluslararası pazarlara da getirmesi bekleniyor.

Honor, 2020 yılında Çinli teknoloji devi Huawei’den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelmişti. Şirket, Magic V5 ile pazardaki rakiplerinden farklılaşmayı hedefliyor. Telefonun özellikle yapay zeka teknolojisi, batarya kapasitesi ve inceliğiyle öne çıkması bekleniyor.

Honor’un açıklamasına göre Magic V5 modeli, katlandığında seçilen renge bağlı olarak 8,8 mm ile 9 mm arasında değişen bir kalınlığa sahip. Önceki model olan Magic V3, katlandığında 9,2 mm kalınlığındaydı. Honor, V4 model adını atlayarak doğrudan V5’e geçti. Magic V5’in ağırlığı da yine renk modeline göre 217 gram ile 222 gram arasında değişiyor. Bu da önceki modelin 226 gramlık ağırlığına göre bir hafifleme anlamına geliyor.

Honor ayrıca Çin pazarı için özel olarak 1 TB depolama kapasitesine sahip bir versiyon da geliştirdi. Bu versiyonun batarya kapasitesi 6000 mAh'in üzerinde olacak. Bu değer, katlanabilir telefonlar arasında en yüksek batarya kapasitesi seviyelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Katlanabilir telefon pazarında rekabet kızışıyor

Uluslararası veri analiz şirketi International Data Corporation’ın (IDC) verilerine göre, katlanabilir telefonlar 2024 yılında genel akıllı telefon pazarının yalnızca yüzde 2’sini oluşturdu. Buna karşın Samsung, bu segmentte yüzde 34’lük pazar payı ile lider konumda yer alıyor. Huawei’nin pazar payı yüzde 24’ün hemen altında bulunurken, Honor yaklaşık yüzde 11’lik pay ile dördüncü sırada yer aldı.

Honor, yeni modelini Samsung’un 9 Temmuz’da tanıtacağı yeni katlanabilir modeli öncesinde piyasaya sürerek avantaj sağlamayı hedefliyor.

Katlanabilir telefonlarda incelik, son dönemde üreticilerin odaklandığı bir özellik haline geldi. Kullanıcılar, büyük ekran deneyimini elde ederken, cihazın taşınabilirlikten ödün vermemesini istiyor.

Analistler, Samsung’un 9 Temmuz’daki etkinliğinde tanıtacağı yeni katlanabilir modelin, önceki nesline kıyasla daha ince olmasının beklendiğini belirtiyor. Bu durum gerçekleşirse, Honor’un bu alandaki rekabet avantajı daralabilir. Özellikle Samsung’un dünya genelindeki daha geniş pazar erişimi dikkate alındığında, Honor’un pazardaki konumunu koruması için daha fazla çaba göstermesi gerekecek.

Counterpoint Research eş kurucusu Neil Shah, CNBC’ye yaptığı açıklamada, "Honor’un en büyük zorluğu, marka gücü ve dağıtım ağı açısından Samsung’a kıyasla dezavantajlı olması" dedi.