Türkiye’nin özel sektörde en büyük elektrik üreticisi olan Cengiz Enerji, Özbekistan ve Suriye’deki projelerinin ardından Pakistan pazarına da girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bu doğrultuda Pakistan’ın elektrik dağıtım sektöründeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere, ülkenin önde gelen iş gruplarından oluşan bir konsorsiyumla Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Pakistanlı konsorsiyum; Artistic Milliners (Pvt.) Ltd., Fatima Group, Lake City, DIN Group ve Fazal Group şirketlerinden oluşuyor. Gerçekleştirilen iş birliği sayesinde; Cengiz Enerji’nin enerji ve altyapı geliştirme alanındaki uluslararası deneyimi; Pakistanlı konsorsiyumun yerel pazar bilgisi, sanayi alanındaki uzmanlığı ve yatırım kapasitesiyle bir araya gelecek.

UZUN VADELİ YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ PLANLANIYOR

Stratejik iş birliğiyle şirketler, Pakistan’da devam eden enerji sektörü özelleştirme programı kapsamında, özellikle Faisalabad Elektrik Tedarik Şirketi (FESCO), Gujranwala Elektrik Enerjisi Şirketi (GEPCO) ve Islamabad Elektrik Tedarik Şirketi (IESCO) ile ilgili fırsatların ortaklaşa değerlendirilmesini hedefliyor. Gerçekleştirilen iş birliğiyle Pakistan’ın elektrik dağıtım sektöründeki dönüşüme katkı sağlamakla birlikte, operasyonel performansın iyileştirilmesi, teknik ve ticari kayıpların azaltılması, hizmet güvenilirliğinin artırılması ve dağıtım altyapısına yönelik sürdürülebilir, uzun vadeli yatırımların desteklenmesi planlanıyor.

